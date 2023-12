Co więcej, naukowcy znaleźli również dowody na obecność w oceanach Enceladusa związków organicznych stanowiących źródło energii chemicznej, która mogłaby zostać wykorzystana jako paliwo do powstania form życia.

Nasza praca dostarcza kolejnych dowodów na to, że w Enceladusie znajdują się niektóre z najważniejszych cząsteczek zarówno do tworzenia elementów składowych życia, jak i do podtrzymywania tego życia poprzez reakcje metaboliczne. Powiedział główny autor badania Jonah Peter, doktorant biofizyki na Uniwersytecie Harvarda.

Astronomowie znajdują coraz więcej składników, z których może powstać życie

Składniki niezbędne nam do życia na Ziemi to woda, energia i pierwiastki chemiczne. Jak twierdzą autorzy badania, to aminokwasy są jednymi z elementów budujących życie, a żeby powstały, potrzebny jest właśnie cyjanowodór. Stanowi on niejako punkt wyjścia dla większości teorii dotyczących istnienia życia pozaziemskiego.

Wcześniejsze analizy pióropuszy Enceladusa ujawniły takie cząsteczki jak dwutlenek węgla, metan, wodór cząsteczkowy, woda czy amoniak. Stanowi to niejako odzwierciedlenie składu oceanu pod powierzchnią skorupy lodowej, z której wydobywają się para wodna i lód.

Naukowcy przypuszczają, że obecność tych cząsteczek na Enceladusie może świadczyć o tym, że pod jego powierzchnią zachodzi proces zwany metanogenezą, czyli wytwarzany jest metan w procesie rozkładu substancji organicznych. Co więcej, istnieją teorie sugerujące, że to właśnie metanogeneza doprowadziła do powstania życia na Ziemi.

Jeśli metanogeneza pod względem energii przypomina małą baterię zegarka, to nasze wyniki sugerują, że ocean Enceladusa może oferować coś bardziej przypominającego akumulator samochodowy, zdolny zapewnić dużą ilość energii każdemu obecnemu życiu. Powiedział w oświadczeniu współautor badania Kevin Hand.

Astronomowie planują w przyszłości zrealizować specjalną misję, w ramach której na Księżyc Saturna wysłana zostanie sonda w poszukiwaniu obcego życia w jego oceanach.