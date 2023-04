Te "talerze" poszukają obcych cywilizacji. Szykuje się przełom

Breakthrough Initiatives to jedno z najważniejszych przedsięwzięć ludzkości. W jego ramach, setki astronomów i najpotężniejsze systemy obserwacyjne kosmosu łączą siły w celu wykrycia śladów obcych cywilizacji. Pod koniec ubiegłego roku doszły do nas wspaniałe wieści o planach włączenia do projektu Listen jednego z najpotężniejszych radioteleskopów na południowej półkuli o nazwie MeerKAT.

Teraz te marzenia entuzjastów istnienia obcych cywilizacji stały się rzeczywistością. Astronomowie mówią o wielkim przełomie, który może czekać na nas tuż za rogiem. Mówimy tutaj bowiem o potężnym systemie obserwacyjnym. Składa się on z 64 anten, każda o średnicy 13,5 metra, wyposażonych w odbiorniki kriogeniczne.

