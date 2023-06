Mały satelita do zadań specjalnych

Teleskop Webba doczekał się małego pomocnika, który wspomoże go w eksploracji obcych światów. NASA ma zamiar wysłać do pomocy małego satelitę wielkości tostera, który kosztował będzie 8,5 miliona dolarów. Mimo że Webb wystrzelony został w kosmos stosunkowo niedawno, to NASA uznała, że przyda mu się dodatkowa pomoc w postaci małego satelity.

Monitoring Activity from Nearby sTars with UV Imaging and Spectroscopy (MANTIS) będzie wyposażony w niezwykle silne pole widzenia, co pomoże Teleskopowi Webba obserwować kosmos w pełnym zakresie światła ultrafioletowego. Mały satelita obecnie jest na etapie montażu w Laboratorium Fizyki Atmosfery i Przestrzeni Kosmicznej (LASP) University of Colorado Boulder i ma zostać wystrzelony w 2026 roku.

