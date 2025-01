W ostatnich latach naukowcy zaczęli badać skórę ryb jako materiał do przeszczepów zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. W porównaniu do innych przeszczepów skóry zwierzęcej, skóra ryb jest bardziej odporna na potencjalne zakażenia wirusowe, a także może przyspieszać proces gojenia ran. W 2023 roku produkty z rybiej skóry były wykorzystywane w sytuacjach kryzysowych, takich jak pożary w Kalifornii.

Pod mikroskopem skóra ryby mlecznej zachowała integralność swojego kolagenu w podobny sposób jak skóra tilapii. Ponadto, skóra ryby mlecznej, która została poddana obróbce, również skutecznie hamowała wzrost bakterii i grzybów. Tym samym odkrycie to może otworzyć drogę do wykorzystania skór ryby mlecznej jako taniej i ekologicznej opcji leczenia poważnych ran w ubogich rejonach.

Ryba mleczna jest popularnym składnikiem w kuchni filipińskiej, ale skóra zazwyczaj ląduje w koszu. Możliwość wykorzystania jej do leczenia ran mogłaby pomóc szpitalom o ograniczonych zasobach, a jednocześnie zmniejszyć odpady środowiskowe. Choć badania nad wykorzystaniem skóry ryby mlecznej do przeszczepów skóry muszą być kontynuowane, badacze są przekonani, że może stać się ona ważną opcją leczenia. A to jeszcze nie koniec, bo naukowcy innych placówek zaczęli testować w tym kierunku jeszcze inne gatunki ryb, w dorsza, co może otworzyć kolejne możliwości leczenia.