"Zmienia reguły gry". Nowa immunoterapia wycelowana w raka

Jak wynika z nowych badań przeprowadzonych przez University of Sheffield i Queen Mary University of London, pacjenci z rakiem pęcherza moczowego, którym podawano lek immunoterapeutyczny o nazwie durwalumab, mają znacznie większe szanse na życie bez nawrotu choroby. Naukowcy wprost mówią o tym, że to terapia, która zmienia reguły gry.