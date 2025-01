I doprowadził do kolizji z samolotem gaśniczym Super Scooper (Canadair CL-415) operującym nad pożarem Pacific Palisade s, który na skutek zderzenia został uszkodzony. Strażacy mówią o dziurze w skrzydle wielkości pięści, która spowodowała uziemienie maszyny na co najmniej kilka dni - na dowód umieścili w sieci zdjęcie jednostki, apelując przy okazji o rozwagę.

Bo nie wspominając nawet o zagrożeniu dla zdrowia i życia pilotów, mowa o uziemieniu niezwykle przydatnej jednostki, która jest zdolna do szybkiego pobrania (ok. 12 sekund) do 6140 litrów wody z pobliskiego źródła , zmieszania jej z chemiczną pianą, jeśli jest to wymagane i zrzucenia na pobliski pożar, bez konieczności powrotu do bazy w celu uzupełnienia zbiorników.

Model CL-415 został opracowany specjalnie z myślą o niezawodności i trwałości w celu szybkiego dostarczania dużych ilości środka gaśniczego - wykorzystuje on materiały odporne na korozję, głównie aluminium poddane odpowiednim procesom obróbki, co umożliwia jego użytkowanie w środowisku słonej wody .

A mogą to być najdroższe nagrania i fotografie w życiu ich operatorów, bo jak ostrzega FAA, zakłócanie akcji gaśniczej na terenach publicznych to federalne przestępstwo, za które grozi kara do 12 miesięcy więzienia. Co więcej, służby dodają, że mogą w takiej sytuacji nałożyć również karę finansową w wysokości do 20 tys. dolarów i przypominają, że ograniczenia lotów zostały przedłużone do 23 stycznia.