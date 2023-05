Teleskop Webba zaobserwował gigantyczny kosmiczny gejzer wodny

Lodowe Księżyce Saturna

Księżyce Saturna budzą wielkie zainteresowanie wśród społeczności naukowej, przede wszystkim ze względu na obecność wody. Jakiś czas temu Europejska Agencja Kosmiczna wysłała sondę Juice, która ma za zadanie dogłębne zbadanie właśnie księżyców Saturna.

Między innymi chodzi o znalezienie dowodów, że kiedyś w tym mikroukładzie istniało życie. Kosmiczny Teleskop Webba swoją pracę w przestrzeni kosmicznej rozpoczął w grudniu 2021 roku i od tamtej pory nieustannie dostarcza nam zdjęć niesamowitych zjawisk zachodzących w kosmosie. Do prowadzenia obserwacji używa podczerwieni, co pozwala mu badać niektóre z najstarszych źródeł światła we wszechświecie, a także obiekty znajdujące się w Naszym Układzie Słonecznym.

Badanie innych planet pozwala naukowcom lepiej zrozumieć korelacje między poszczególnymi ciałami niebieskimi oraz historię ich powstawania. Tak samo jest w przypadku małego satelity Saturna, Enceladusa. Jest to lodowy księżyc o średnicy dokładnie 483 kilometry, co stanowi obszar mniejszy niż aktualnie zajmuje Wielka Brytania.