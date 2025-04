Koszenie trawnika nigdy nie było takie proste – robot koszący STIGA

Rewolucja w pielęgnacji trawnika

Współczesne rozwiązania technologiczne coraz śmielej wkraczają do naszych ogrodów, a roboty koszące to prawdziwa rewolucja w pielęgnacji zieleni. Chyba każdy właściciel trawnika marzy o takim inteligentnym asystencie. Wyobraźmy sobie letnie popołudnie spędzone na leżaku z książką, podczas gdy nasz trawnik zostaje perfekcyjnie przycięty przez niezawodnego robota. Brzmi jak scenariusz z filmu science-fiction? Nie, to już codzienność dla wielu właścicieli ogrodów.

Szybkie wyznaczenie obszaru koszenia w naszym przydomowym ogrodzie, a następnie przygotowanie harmonogramu koszenia odbywa się w prosty sposób za pomocą aplikacji w smartfonie czy tablecie. Już po chwili urządzenie wyjeżdża do swoich zadań, wiedząc kiedy kosić i jak się przemieszczać. Robot nie tylko uczy się kształtu naszego ogrodu, ale także rozpoznaje przeszkody, takie jak drzewa, krzewy czy meble ogrodowe. Dzięki temu unika kolizji i precyzyjnie kosi trawę w każdym zakątku, gdyż jego dokładność lokalizacji to tylko dwa centymetry. Wszystko to dzieje się po wyznaczeniu wirtualnego obszaru w aplikacji, bez konieczności wykonywania granic koszenia przewodami.

Inteligentne funkcje dla wymagających użytkowników

Autonomiczne roboty koszące STIGA wykorzystują zaawansowane rozwiązania, takie jak technologia AGS (Active Guidance System), która pozwala urządzeniu analizować układ ogrodu i dostosowywać trasę koszenia w oparciu o dane GPS, nawet gdy sygnał jest danego dnia słabszy. Wszystko z kolei kontrolujemy w prostej i przyjaznej aplikacji STIGA.GO na naszych smartfonach czy tabletach.

Aplikacja pozwala także na łatwe wyznaczanie koszonych stref, które w każdym momencie możemy wykluczyć z harmonogramu kilkoma kliknięciami. Po co? Na przykład wtedy, gdy jedną ze stref jest część ogrodu, gdzie zwykle grillujemy i spotykamy się z przyjaciółmi czy rodziną. Szykują się odwiedziny? Kilka kliknięć i jesteśmy pewni, że robot nie będzie nam w danym momencie przeszkadzał.

Tak jak nie będzie przeszkadzał głośnością działania - pod względem akustycznym autonomiczne roboty koszące STIGA osiągają poziom hałasu między 57 a 59 decybelami, co sprawia, że są niemal bezgłośne. Poziom hałasu można porównać do pracy cichej lodówki, co w warunkach zewnętrznych jest niemal bezgłośne. Wszystko to dzięki zastosowaniu napędu akumulatorowego i doskonałej izolacji akustycznej w budowie robota. Brak silnika spalinowego to oczywiście dodatkowy plus dla środowiska. Wylegiwanie się na hamaku czy czytanie ulubionej książki wreszcie przestaje być zakłócane przez domowników prowadzących klasyczne, spalinowe kosiarki.

Dbałość o zdrowie trawnika - profesjonalna pielęgnacja

Trawnik koszony przez robota STIGA jest gęstszy, zdrowszy, miękki w dotyku i bardziej odporny na suszę materiały promocyjne

Inteligentny system zarządzania koszeniem w robotach STIGA został zaprojektowany z uwzględnieniem naturalnych cykli wzrostu trawy, co odróżnia go od tradycyjnych metod mechanicznych. Urządzenie automatycznie dostosowuje częstotliwość pracy, zachowując minimalny odstęp 5 godzin między kolejnymi cyklami, co pozwala roślinom na pełną regenerację i brak nadmiernego przycinania.

W efekcie trawnik zyskuje większą gęstość, poprawia się jego struktura - staje się zdrowszy, bardziej elastyczny i miękki w dotyku - a także wykazuje wyższą odporność na trudne warunki, takie jak susza czy intensywne użytkowanie. Regularne, drobne ścinki trawy pozostawiane przez robota działają dodatkowo jako naturalny nawóz, wspierając mikrobiologiczną aktywność gleby i długoterminową kondycję murawy.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Bezpieczeństwo jest kluczowym aspektem podczas projektowania autonomicznych robotów koszących STIGA, co odzwierciedla się w zastosowaniu szeregu zaawansowanych mechanizmów ochronnych nie tylko dla samego urządzenia, ale także jego użytkownika, domowników i zwierząt. Roboty są wyposażone między innymi w systemy automatycznego wyłączania ostrzy, aktywowane natychmiast w przypadku podniesienia robota lub jego przewrócenia, minimalizując ryzyko kontaktu z ruchomymi elementami.

Dodatkowo, wbudowany czujnik opadów umożliwia wykrywanie deszczu, po czym robot samodzielnie kieruje się do stacji dokującej, chroniąc zarówno siebie, jak i mokry trawnik, który mógłby ulec uszkodzeniu przy jeździe po nim w trudniejszych warunkach. Takie rozwiązania zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa dla użytkowników, dzieci i zwierząt, eliminując konieczność stałego nadzoru pracy. Co więcej, konstrukcja uwzględnia stabilność na nierównym terenie (do 27 stopni przechyłu przy dużej platformie), a precyzyjne sensory wykrywające przeszkody dodatkowo zmniejszają ryzyko kolizji. W jej przypadku obracające się swobodnie ostrza w razie kontaktu ze stałym obiektem natychmiast się chowają, aby zminimalizować zniszczenia.

Jak wybrać odpowiedniego robota do naszego ogrodu?

Wybór modelu autonomicznego robota koszącego STIGA powinien być uzależniony przede wszystkim od wielkości trawnika poddanego pielęgnacji. Dla niewielkich powierzchni, do 440 metrów kwadratowych odpowiedni może okazać się model A 300 z dożywotnim, bezpłatnym pakietem łączności lub model niższy, A 4. Analogicznie, portfolio producenta zawiera roboty dla większych i znacznie większych trawników. Przykładowo: A 1500 obsłuży powierzchnię do 2 500 metrów kwadratowych, a najwyższe modele… Nawet do 12 000! Dodatkowo wszystkie modele z serii od A 300 do A 10000, oprócz dożywotniego, bezpłatnego pakietu łączności, posiadają aż pięć lat gwarancji producenta.

Autonomiczny robot koszący STIGA to prawdziwy przełom w pielęgnacji ogrodów. Łączy w sobie najnowsze technologie z dbałością o środowisko naturalne. Dzięki niemu zyskujemy więcej wolnego czasu, który do tej pory przeznaczaliśmy na koszenie, możemy liczyć na niższe koszty eksploatacji, nie emitujemy spalin ani nadmiernego hałasu. No i wreszcie możemy cieszyć się perfekcyjnym trawnikiem. To nie tylko urządzenie, ale zmiana stylu życia na bardziej komfortowy i ekologiczny.

Materiał promocyjny