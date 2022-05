Ten obiekt już powstaje. Tam zamieszkają pierwsi Marsjanie

Mars to dzisiaj jałowa pustynia, ale niegdyś miał on przypominać życiodajną Ziemię, gdzie rozkwitały najróżniejsze gatunki biologicznych stworzeń. Ta planeta może jednak ponownie stać się domem dla różnych form życia. Takie plany ma np. Elon Musk i NASA.

Przemiana Marsa w drugą Ziemię będzie trwała tysiące lat, ale nie jest to niemożliwe do wykonania zadanie. Czerwona Planeta ma stać się naszym zabezpieczeniem na wypadek globalnego kataklizmu, który może zgotować nam uderzenie planetoidy. Nie możemy pozwolić, by dokonania ludzkości zmieniły się w pył.

Baza Solar54 to Mars na Ziemi

Dlatego już teraz trzeba czynić przygotowania do procesu kolonizacji Marsa. Naukowcy postanowili zbudować pierwszą najbardziej zaawansowaną dotychczas marsjańską kolonię na naszej planecie. Nazywać się będzie Solar54 i powstanie na pustyni w rezerwacie Los Colorados w Argentynie. Znajduje się on 100 kilometrów od miasta La Rioja i 1000 kilometrów od Buenos Aires.

W bazie będą prowadzone najróżniejsze eksperymenty z udziałem ludzkich ochotników. Cała zgromadzona wiedza ma posłużyć do przygotowania kompleksowego planu lotu na Marsa i jego kolonizacji. Naukowcy sprawdzą, jak astronauci poradzą sobie pod względem psychicznym w długim locie na tę planetę, czy będą mogli uprawiać rośliny w specjalnych szklarniach i czy taka konstrukcja bazy będzie idealna do odtworzenia na powierzchni Marsa.

Marsjańska baza na Ziemi Solar54 będzie składała się z sześciu modułów, w których znajdą się laboratoria, ogrody, sypialnie, siłownie i miejsca odpoczynku. Obiekt ma być przyjazny środowisku naturalnemu, dlatego energia go zasilająca będzie pochodziła prosto ze Słońca. Co ciekawe, odchody astronautów będą wykorzystane w procesie upraw żywności, a woda z moczu zostanie oczyszczona i ponownie wykorzystana.