TRAPPIST-1 ma planety z wodą. Układ jest bardzo blisko naszego

TRAPPIST-1 to nieodległy układ, gdzie znajduje się kilka planet podobnych do Ziemi. Nowe badania przeprowadzone przez naukowców wykazały, że na części z nich powinna być woda. Co ważne w stanie ciekłym. To oczywiście wcale nie oznacza, że istnieje tam życie, bo system planetarny różni się od naszego.

Zdjęcie TRAPPIST-1 ma planety z wodą. Układ jest bardzo blisko naszego. / NASA/ESA/CSA/J. Olmsted/T. P. Greene/ T. Bell/E. Ducrot/P. Lagage / materiał zewnętrzny