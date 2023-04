Udany debiut lotu chińskiej rakiety. Pierwszy start-up z takim osiągnięciem

W minioną niedzielę chińska firma Space Pioneer odbyła debiutancki lot rakietą Tianlong-2. Jest to nie tylko pierwszy start-up z udanym pierwszym lotem, ale również pierwsza chińska firma, która dokonała tego z napędem rakietowym na paliwo ciekłe.

Rakieta Tianlong-2

Tianlong-2 firmy o pełnej nazwie Beijing Tianbing Technology Co., jako pierwszy w chinach wykorzystała do napędu paliwo ciekłe. Dokładniej, użyto nafty z ciekłym tlenem, co pozwala w przeciwieństwie do silników wykorzystujących paliwo stałe, na większą kontrolę wielkości ciągu i można wykorzystać je ponownie. Rakieta została wystrzelona 2 kwietnia z centrum startowego Jiuquan w północno-zachodnich Chinach, o 4.48 czasu wschodniego. Celem startu nie tylko były testy rakiety, ale również wyniesiono z jej pomocą satelitę na orbitę synchroniczną ze Słońcem. Ma ona testować nowe możliwości teledetekcji.