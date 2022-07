Uff, jak gorąco! Morze ognia podczas testów boostera rakiety SLS

Po wielu latach problemów i opóźnień ciężka rakieta NASA, projektowana już od 2011 roku, szykuje się do swojego pierwszego lotu. W związku z tym Northrop Grumman przeprowadza ostatnie testy boosterów SLS, by wszystko było gotowe na końcówkę sierpnia i nie da się ukryć, że wyglądają one spektakularnie.

