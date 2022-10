Ganimedes i Europa są największymi księżycami Jowisza. Europa ma rozmiary podobne do naturalnego satelity Ziemi, a Ganimedes jest największym satelitą w Układzie Słonecznym.

Obydwa obiekty są bardzo interesujące z uwagi na przyszłe plany dotyczące ich eksploracji. Planetolodzy z Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu w Leicester ujawnili ich nowe zdjęcia.

Fotografie powstały przy użyciu Very Large Telescope w Chile należącego do ESO. Tak dokładnych zdjęć księżyców Jowisza, wykonanych z powierzchni Ziemi jeszcze nie widzieliśmy. To zasługa zespołu naukowego, kierowanego przez doktoranta z Leicester - Olivera Kinga.

Niezwykłe szczegóły Europy i Ganimedesa

Najświeższe ostre fotografie Europy opublikowane zostały w czasopiśmie Planetary Science Journal. Ujawniają one wiele interesujących informacji o strukturze geologicznej księżyca.

Naukowcy byli w stanie dowiedzieć się z nich że skorupa księżyca składa się głównie z zamarzniętego lodu wodnego ze szczątkową ilością elementów niebędących lodem. W skład elementów nie będących lodem wchodzi między innymi o szron z kwasu siarkowego, który znajduje się po stronie najmocniej bombardowanej przez gazy z Jowisza.

Zdjęcie Ganimedesa opisano natomiast w JGR: Planets, zwracając uwagę na to jak rozkładają się nierówności geologiczne na jego powierzchni. Fotografia uwidacznia podział obserwowanych terenów na dwa typy - młode z dużą ilością lodu wodnego i stare złożone z ciemnoszarego materiału o nieznanym składzie. Obszary lodowe na Ganimedesie skupiają się głównie wokół czap polarnych oraz kraterów.

Najpotężniejszy teleskop

Aby wykonać tak dokładne zdjęcia satelitów Jowisza, niezbędne było użycie potężnego teleskopu. Idealny do tego celu okazał się Very Large Telescope w Chile. To urządzenie znajdujące się na dużej wysokości w północnej części kraju. Jego lustra mają średnice ponad ośmiu metrów. To jeden z największych teleskopów astronomicznych na świecie.

Jego wykorzystanie pozwoliło dokonać obserwacji obiektów zajmujących mniej niż 150 kilometrów na powierzchni Ganimedesa oraz Europy. Wszystko to oczywiście z odległości ponad 600 milionów kilometrów od Jowisza. Wcześniej tak dokładnych obserwacji dokonywano tylko z pokładu odległych sond kosmicznych takich, jak Juno czy Galileo.