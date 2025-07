Gdyby doszło do eksplozji, Oleh nieświadomie stałby się zamachowcem-samobójcą. Na szczęście zachował nieco zdrowego rozsądku i kiedy zorientował się, co znajduje się w plecaku, postanowił pobiec do najbliższego funkcjonariusza policji i oznajmić, że obawia się, że ma przy sobie materiały wybuchowe. W ten sposób on i jego kolega, którego zabrał ze sobą na "fuchę", natychmiast trafili w ręce agentów Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, którzy obserwowali ich od momentu odebrania "przesyłki".