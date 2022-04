W kierunku Ziemi leci ogromna planetoida. NASA wydała oświadczenie

NASA podaje, że już jutro naszą planetę z prędkością 37 tysięcy kilometrów na godzinę minie duża planetoida o średnicy do 780 metrów. Chodzi o obiekt oznaczony numerem 418135 (2008 AG33). Jest on dwa razy większy od nowojorskiego drapacza chmur Empire State Building. Astronomowie bacznie obserwują tę kosmiczną skałę od 2018 roku.

Szacuje się, że przeleci ona w odległości 3,2 miliona kilometrów, czyli 8 razy dalej niż odległość z Ziemi do Księżyca. Pomimo faktu, że nie musimy się obawiać tego obiektu, to jednak NASA oznaczyła go jako potencjalnie niebezpiecznego.

Reklama

Chodzi tutaj o odległość w jakiej minie naszą planetę. Astronomowie wydają ostrzeżenie, gdy kosmiczna skała zbliży się do nas na odległość mniejszą niż 7,5 miliona kilometrów. Tymczasem 418135 (2008 AG33) znajdzie się dwa razy bliżej.

Obiekt ten mija Ziemię co ok. 7 lat. Kolejny przelot planowany jest na 25 maja 2029 roku. Astronomowie wydają ostrzeżenia, ponieważ wolą dmuchać na zimne. W przyszłości skała może zmienić trajektorię lotu i zagrozić Ziemi. NASA realizuje projekt ochrony naszej planety przed kosmicznymi skałami. Systemy monitoringu przestrzeni śledzą tysiące najróżniejszej wielkości obiektów.

Co ciekawe, jeszcze w tym roku astronomowie przetestują technologie neutralizacji planetoid, które mogą zagrozić Ziemi. Historyczny eksperyment zostanie zrealizowany w ramach misji sondy DART. Jeśli uderzenie kinetyczne w planetoidę zaowocuje zmianą jej orbity, ludzkość posiądzie technologię, która może pozwolić uratować ją przed kosmiczną zagładą.