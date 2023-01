Start kolejnego polskiego satelity to wielkie wydarzenie w historii naszego kraju. Tym razem na orbicie pojawi się wysokorozdzielczy teleskop optyczny o nazwie STAR (Small Telescope for Advanced Reconnaissance) oraz system do autodiagnostyki satelitów o nazwie VIBE (Vision Inspection Boom Experiment). Urządzenie zostanie wysłane na orbitę na pokładzie rakiety Falcon-9 od SpaceX.

Wideo youtube

Za całą misją i testowanymi w kosmosie technologiami stoi wrocławska firma Scanway, która swój projekt rozwija z niemiecką German Orbital Systems. Satelita STAR VIBE powstawał m.in. we Wrocławskim Parku Technologicznym. Urządzenie zostało przygotowane w technologii CubeSat 6U. To już kolejna współpraca tych firm. Wcześniej inżynierowie wspólnie przygotowali satelitę ScanSAT.

Reklama

Wideo youtube

Na orbicie powstają konstelacje polskich satelitów

Dzięki tej owocnej współpracy, na ziemskiej orbicie pojawią się w przyszłości zaawansowane urządzenia do pomiarów i badań przestrzeni kosmicznej, które pozwolą nam poszerzyć horyzonty na temat bliskiego otoczenia naszej planety oraz bardziej odległych obiektów.

Wideo youtube

Tymczasem sama misja STAR VIBE pozwoli na sprawdzenie, jak warunki kosmiczne: promieniowanie UV, próżnia, wymagające cykle temperaturowe i mikrograwitacja wpływają na: elektronikę pozwalającą na akwizycję danych z sensorów optycznych, ich przetwarzanie i zapis, konstrukcje mechaniczne układów optycznych oraz projekty układów optycznych. Wiedza ta pozwoli lepiej chronić satelity przed awariami i wydłużyć ich żywot na orbicie.

Przy okazji tematu polskich satelitów nie można nie wspomnieć, że polska firma SatRevolution rozpoczęła budowę dużej konstelacji, składającej się z 14 takich urządzeń o nazwie STORK (Bocian). Wykonują one multispektralne obrazy i przesyłają dane średniej rozdzielczości dla klientów z branż rolniczej i energetycznej. Kilka satelitów pod koniec 2021 roku i na początku 2022 poleciało w kosmos na pokładzie rakiety, która została wystrzelona z pokładu samolotu Boeing-747 od firmy Virgin Galactic.