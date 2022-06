Europejska Agencja Kosmiczna opublikowała piękny obraz Marsa wykonany przez sondę Mars Express. Widoczny jest na nim wielki krater uderzeniowy. Znajduje się w Aonia Terra, regionie na południowej półkuli Marsa. Ma on średnicę 30 kilometrów i od 3.5 do 4 miliardów lat temu mogła płynąć przez niego woda.

— W tym regionie widać wiele wzniesień. Te skalne wieże o płaskim wierzchołku powstają, gdy ziemia jest stopniowo niszczona przez wodę, wiatr lub lód — napisała w oficjalnym komunikacie Europejska Agencja Kosmiczna.

"Mars śpi z otwartym jednym okiem"

Astronomowie opisali obraz pięknymi słowami: "Mars śpi z otwartym jednym okiem". Takie piękne miejsca nie tylko interesują astronomów pod względem geologicznym, ale również historycznym. Wszelkiej maści kratery powstały przecież po uderzeniach kosmicznych skał, które pochodziły z otchłani Wszechświata. Mogą one skrywać cenne informacje o ewolucji Układu Słonecznego.

Kolonizacja Marsa rozpocznie się w Arkadii

Dodatkowo istnienie niegdyś w nich lub ich okolicach wody, może pomóc nam odkryć ślady biologicznego życia. Ostatnie łaziki NASA: Curiosity czy Perseverance, które wylądowały na Marsie, pojawiły się właśnie w takich kraterach.

Pierwsi ludzi na Marsie mogą pojawić się pod koniec tej dekady. Najbardziej obiecująca do kolonizacji wydaje się Arkadia. Jest to równina leżąca na półkuli północnej. Pod jej powierzchnią występuje lód wodny. Podróż na Marsa w obie strony ma potrwać ok. 500 dni, a pobyt na powierzchni do 30 dni.