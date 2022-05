Załoga kapsuły Crew-3 rozpoczęła swoją misję Cosmic Kiss 11 listopada 2021 roku. W jej skład wchodziło trzech astronautów ze Stanów Zjednoczonych: Raja Chari, Tom Marschburn i Kayla Barron. Agencję Komiczną ESA reprezentował Niemiec Mattias Maurer. Co więcej, aż dla trzech członków załogi była to pierwsza wyprawa na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Najbardziej doświadczonym astronautą był Tom Marshburn reprezentujący NASA. Dla niego był to trzeci lot i łącznie spędził w kosmosie aż 337 dni.

Dzisiaj po 176 dniach w kosmosie załoga SpaceX Crew-3 z powodzeniem wróciła na Ziemię. Podczas swojej wyprawy Mattias Maurer zajmował się realizacją misji Cosmic Kiss, której zadaniem było przeprowadzenie badań na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. W jego planach znalazło się aż 35 różnych eksperymentów, obejmujących badania nad zdrowiem i materiałami.

Astronauci jeszcze 5 mają odłączyli się od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w kapsule SpaceX "Endurance". Dzisiaj udało im się wylądować u wybrzeża Tampy na Florydzie. Lądowanie załogi Crew-3 jest trzecim dużym wydarzeniem w ciągu krótkiego odstępu czasu. 25 kwietnia została zakończona misja Ax-1, która była jednocześnie pierwszą komercyjną wyprawą na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Z kolei 27 kwietnia została wystrzelona rakieta nośna Falcon 9 z załogą Crew-4. Teraz czeka nas nieco dłuższa przerwa ze strony SpaceX. Przedsiębiorstwo Elona Muska kolejne loty zaplanowało dopiero na sierpień.