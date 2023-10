Zagadka Wenus rozwiązana przez sondę Parker Solar Probe. To ważne odkrycie

Wenus to planeta spowita gęstą atmosferą, która skutecznie uniemożliwia zajrzenie w głąb tego świata. NASA planuje za kilka lat rozpocząć dwie nowe misje, których celem będzie ten obiekt Układu Słonecznego. Tymczasem nowe informacje o planecie dostarczyła nam sonda słoneczna Parker Solar Probe.

Sonda Parker Solar Probe przeleciała nad Wenus w 2021 roku

Parker Solar Probe to sonda słoneczna, ale ma ona też misje poboczne. Jednym z jej celów była Wenus, nad którą statek przeleciał m.in. w 2021 r. Wtedy instrumenty zainstalowane na sondzie przechwyciły cenne dane i te stały się punktem wyjścia do nowych badań dla zespołu naukowców z Uniwersytetu Kolorado w Boulder, Uniwersytetu Zachodniej Wirginii, Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles i Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, którzy przeanalizowali sygnały emitowane przez naszą piekielną sąsiadkę.

Reklama

Natomiast w 1978 r. na orbitę planety weszła sonda Pioneer Venus. Statek NASA przechwycił sygnały, które wskazywały na wyładowania atmosferyczne w atmosferze. Podobne do błyskawic, które mamy na Ziemi. Okazuje się jednak, że może to być coś innego.

Zdjęcie Wenus na zdjęciu z sondy Parker Solar Probe / NASA/Johns Hopkins APL/Naval Research Laboratory/Guillermo Stenborg and Brendan Gallagher / materiał zewnętrzny

"Debata na temat błyskawic na Wenus toczy się od prawie 40 lat. Mamy nadzieję, że dzięki naszym nowo dostępnym danym możemy pomóc w pogodzeniu tej debaty." - mówi fizyk magnetosferyczny i główna autorka badan Harriet George z Uniwersytetu Colorado Boulder.

Sygnały na Wenus nie pochodzą od błyskawic

Dane zebrane przez sondę Parker Solar Probe wskazują na to, że fale odkryte na Wenus nie mają za wiele wspólnego z błyskawicami. Wynika to z faktu, że sygnały były skierowane w dół powierzchni, a nie na zewnątrz, jak to jest w przypadku burz z piorunami na Ziemi. Dlatego naukowcy sądzą, że ich przyczyną nie są błyskawice, a coś innego.

Oczywiście nie oznacza to, że na Wenus w ogóle nie ma wyładowań elektrostatycznych. Jeśli jednak występują, to z pewnością jest ich mniej w porównaniu do Ziemi. Planeta zostanie dokładniej zbadana w przyszłej dekadzie. NASA szykuje dwa przedsięwzięcia z myślą o tym świecie i są to DAVINCI oraz VERITAS, które zaakceptowano w ramach programu Discovery zainicjowanego w 1992 r. Jego celem jest tworzenie misji o dużej wartości naukowej, ale przy zachowaniu optymalnych kosztów.