Najlepsze zdjęcia teleskopów kosmicznych

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba lada dzień ma opuścić naszą planetę i umożliwić dostęp do szerokiego zakresu astronomicznych badań, które do tej pory były niemożliwe do zrealizowania. Warto przed tą historyczną chwilą przypomnieć sobie dokonania jego poprzedników i zobaczyć najlepsze zdjęcia wykonane przez kosmiczne teleskopy.