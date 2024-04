Alerty RCB do zmiany. Co planuje rząd?

Alerty RCB to platforma, który w Polsce funkcjonuje od kilku lat. Zazwyczaj specjalne powiadomienia w formie SMS-ów trafiają na telefony Polaków w wyniku nadchodzących zjawisk pogodowych, ale w przeszłości wykorzystywano je również do innych celów, co też spotykało się z krytyką. System nie jest doskonały, ale dowiadujemy się, że czeka go przebudowa.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa szykuje nowe alerty RCB

System alertów RCB czekają gruntowne zmiany. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które nadzoruje platformę, chce ją udoskonalić, co jest reakcją na ostatnie tragiczne wydarzenia na Podhalu. Czego można się spodziewać? SMS-ów o zagrożeniach będzie więcej i mają one być bardziej szczegółowe.

W planach Rządowego Centrum Bezpieczeństwa jest zwiększenie częstotliwości wysyłki alertów RCB w związku z różnego rodzaju zagrożeniami. Wiemy również, że rozsyłane tą drogą wiadomości będą bardziej szczegółowe. Polacy znajdą w nich więcej informacji, które pozwolą lepiej przygotować się pod kątem ewentualnych niebezpieczeństw.

W ten sposób RCB chce również zwiększyć świadomość rodaków przed nadchodzącymi zagrożeniami i dać im wskazówki, jak powinni w takiej sytuacji się zachować. Informacje mają mieć charakter praktyczny. Tak więc poza opisem zjawiska będzie można liczyć na przykład na dane związane z prędkością wiatru czy o ilości wody potrzebnej do zachowania organizmu w dobrej kondycji podczas upałów.

Zmiany w systemie po tragicznych wydarzeniach na Podhalu

Rząd postanowił wprowadzić zmiany do systemu alertów RCB po tragicznych wydarzeniach, do których doszło niedawno na Podhalu. W wyniku silnego wiatru życie straciło pięć osób. Dlatego zdecydowano, że obecne procedury muszą zostać zmodyfikowane.

W konsekwencji alerty RCB mają być wysyłane już w przypadku pierwszego stopnia zagrożenia z powodu zjawisk pogodowych. Dotychczas wysyłka SMS-ów była uruchamiania w momencie drugiego stopnia. Planowane zmiany z pewnością wydają się być korzystne i pozwoli to Polakom lepiej przygotować się pod kątem ewentualnych zagrożeń, gdzie część rodaków bez takiego powiadomienia może być ich nieświadoma.

