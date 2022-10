Spis treści: 01 Tama w Nowej Kachowce

Rosja prawdopodobnie nadal przygotowuje się do ataku pod fałszywą flagą na Elektrownię Wodną Kachowka.



Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył 20 października, że siły rosyjskie zaminowały tamę elektrowni wodnej Kachowka.

Tama w Nowej Kachowce

30-metrowa zapora ziemna w Nowej Kachowce jest ostatnim stopniem wodnym kaskady na rzece Dniepr. Znajduje się na południu Ukrainy, zaledwie 5 km od miasta Nowa Kachowka w obwodzie chersońskim. Reguluje przepływ Dniepru w celu zaopatrzenia w energię i wodę regionów południowej części Ukrainy oraz umożliwia żeglugę od Chersonia do Zaporoża.

Dzięki jej budowie poziom wody w rzece podniósł się o 16 metrów co umożliwiło utworzenie zbiornika Kachowskiego o powierzchni 2155 km kw. i objętości 18,19 km sześc. Przechodzą tędy istotne przeprawy kolejowe i drogowe.

Zdjęcie Zapora w Nowej Kachowce na Dnieprze / Lalala0405/CC BY-SA 3.0 / Wikipedia

Kachowska elektrownia wodna

Sześć generatorów turbinowych posiała łączną moc 334,8 MW. Należy do największej państwowej spółki hydroenergetycznej na Ukrainie. Według informacji Podawanych przez Wołodymyra Zełenskiego Rosjanie usunęli wszystkich pracowników, zostali tam wyłącznie Rosjanie. Co więcej, obiekt miał zostać zaminowany - zarówno zapora jak i generatory. W przypadku wysadzenia obiektu zgromadzona woda szybko zalałaby osiedla położone nad Dnieprem, w tym w Chersoniu.



Zełenski ostrzega, że uszkodzenie tamy to zagrożenie dla setek tysięcy ludzi. Co więcej, zagrożenie realne, ponieważ podejrzewa się, że rosyjskie wojsko wycofując się z tych terenów, może uszkodzić zaporę, aby oskarżyć o to siły ukraińskie oraz odwrócić uwagę od odwrotu wojsk agresora - podaje amerykański Instytut Studiów nad Wojną.

Dnieprzańska elektrownia wodna

Kachowskiej elektrowni wodnej nie powinniśmy mylić z Dnieprzańską Elektrownią Wodną. Ta druga również przegradza rzekę Dniepr. Położona jest jednak powyżej zbiornika Kachowskiego w mieście Zaporoże. Zespół budowli hydrotechnicznych obejmuje 60-metrową zaporę o długości 760 m, zbiornik o powierzchni 420 km kw. i elektrownię wodną o mocy 1569 MW.

W 1941 r. zapora została wysadzona przez żołnierzy NKWD w wyniku rozkazu wydanego przez Józefa Stalina. Wówczas zginęło 120 tys. cywilów.

