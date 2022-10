Awaria rurociągu "Przyjaźń". Ropa płynie nim z Rosji do Europy od 50 lat

Wiktor Piech Bezpieczeństwo

Na terenie Polski doszło do wycieku z rurociągu „Przyjaźń”. Obecnie trwa ustalenie przyczyn awarii, a miejsce zdarzenia jest już zabezpieczone. Jak twierdzą służby, jak na razie nic nie wskazuje na to, by ktokolwiek celowo uszkodził system. Jednak już pojawiają się głosy mówiące, że mogą za tym stać Rosjanie. Jak przebiega rurociąg „Przyjaźń”, co nim płynie i gdzie doszło do wycieku?

Zdjęcie W polskim odcinku rurociągu "Przyjaźń" miała miejsce awaria / 123RF/PICSEL