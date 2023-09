Jak informuje CNN w swoim najnowszym raporcie, chińscy hakerzy, którzy w maju włamali się do wielu agencji rządowych USA, mogli ukraść w ciągu tego miesiąca nawet 60 tys. maili amerykańskich urzędników zajmujących wysokie stanowiska, w tym wiadomości pracowników Departamentu Stanu zawierające plany podróży. Nowe szczegóły uzyskane podczas odprawy dla senatorów i ich pracowników pokazują zaś, w jaki sposób chińscy agenci przeczesywali skrzynki odbiorcze amerykańskich dyplomatów zajmujących się podróżą sekretarza stanu Antony’ego Blinkena do Chin w czerwcu.

Reklama

Amerykańscy dyplomaci na celowniku chińskich hakerów

Jak podają dziennikarze, według pracownika biura republikańskiego senatora Erica Schmitta, hakerzy włamali się na konta dziewięciu urzędników Departamentu Stanu zajmujących się Azją Wschodnią i Pacyfikiem oraz innego urzędnika zajmującego się kwestiami europejskimi. Według innego z pracowników hakerzy uzyskali także dostęp do listy wszystkich adresów e-mail Departamentu Stanu i choć wydaje się to czynem o niskiej szkodliwości, może posłużyć w przyszłości do aktywności wymierzonych w konkretne osoby.