Dojdzie do rozszerzenia paktu bezpieczeństwa AUKUS o Indie i Japonię?

Wiktor Piech Bezpieczeństwo

Brytyjska komisja obrony Izby Gmin wezwała do rozszerzenia paktu bezpieczeństwa AUKUS o Japonię i Indię. Dojdzie to do skutku?

Zdjęcie Wielka Brytania chce rozszerzenia AUKUS o Indie i Japonię / 123RF/PICSEL