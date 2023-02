Emeryt Plus w PZU nie istnieje. Nie rejestruj się, bo to oszustwo

Oszuści regularnie wymyślają nowe sposoby na to, by dokonać przestępstwa i tym samym zarobić. Nie inaczej jest w tym przypadku.

Przeglądając sieć, a konkretniej media społecznościowe takie jak Facebook, możemy natknąć się na materiały sponsorowane, w jakich reklamowane jest między innymi inwestowanie w PZU.

W tym celu w ramach funduszu mielibyśmy "stać się współwłaścicielem największej firmy ubezpieczeniowej i otrzymywać procent od zysków firmy, w zależności od zainwestowanej kwoty" — jak czytamy w tego typu poście.

Cyberprzestępcy wykorzystują nie tylko wizerunek PZU, ale i Igi Świątek, próbując tym samym zwiększyć wiarygodność kampanii.

Reklama

Co więcej, jedna z reklam sugeruje też wypełnienie wniosku, by dołączyć do fałszywego funduszu PZU Emeryt Plus. Są też nieprawdziwe strony internetowe, na których tak jak w postach sponsorowanych nakłania się seniorów do rejestrowania się do programu, jaki nie istnieje, co podkreśla samo PZU. Oszuści obiecują szybki zarobek, jaki miałby polepszyć sytuację finansową osób na emeryturze.

O zagrożeniu informuje na swoim profilu na Twitterze zarówno samo PZU, jak i Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego polskiego sektora finansowego.