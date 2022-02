Europejscy dyplomaci na celowniku rosyjskich hakerów

Andrzej Kozłowski Bezpieczeństwo

Rosyjska grupa hakerów APT29 próbowała włamać się do europejskich misji dyplomatycznych oraz ministerstw spraw zagranicznych w ramach kampanii phishingowej, która została wykryta pod koniec roku. Czy było to przygotowanie do obecnego kryzysu na Ukrainie?

Zdjęcie Nie zawsze potrzebne są czołgi i żołnierze, często wystarczy haker / 123RF/PICSEL