Decyzja Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, czyli niezależnego organu nadzoru Unii Europejskiej, którego głównym zadaniem jest zagwarantowanie, że instytucje i organy europejskie respektują prawo do prywatności i ochrony danych, jest dużym zwycięstwem osób zaangażowanych w walkę o prywatność.



Od dłuższego czasu można było usłyszeć ich nawoływania do równego traktowania wszystkich organizacji naruszających nasze prawo do prywatności, w tym policyjnej agencji UE, które w końcu przyniosły efekty. Europol musi usunąć wszystkie dane z ostatnich 6 lat, których nie da się powiązać ze sprawami kryminalnymi.



Nie ma wyjątków - Europol musi przetwarzać dane zgodnie z prawem

A że zadanie będzie bardzo trudne, bo jak informuje The Guardian jego bazy danych można liczyć w petabajtach - mowa konkretnie o 4 petabajtach danych, co odpowiada setkom miliardów stron wydrukowanego tekstu, w których znajdują się m.in. informacje na temat co najmniej 250 tysięcy osób podejrzanych o terroryzm i inne najpoważniejsze przestępstwa oraz ich sieci kontaktów - to dostał na ich analizę cały rok. Skąd to morze danych? Pochodzą ze śledztw prowadzonych przez lokalne służby państw europejskich, które następnie podzieliły się nimi z Europolem.

Zdjęcie Europol musi usunąć dane osób, których nie można połączyć ze sprawami kryminalnymi / 123RF/PICSEL

Europejski Inspektor Ochrony Danych w uzasadnieniu decyzji cytuje wyniki śledztwa w sprawie przetwarzania wrażliwych danych przez Europol z 2019 roku, z których wynikało, że agencja przechowuje dane osobowe podejrzanych o terroryzm i inne przestępstwa bez odpowiedniego sprawdzenia, czy monitorowanie wskazanych osób było zasadne.

Europol od tego czasu podjął pewne działania, ale nie wypełnił nakazów Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w zakresie zdefiniowania właściwego czasu przechowywania danych w celu filtrowania i wyciągania danych personalnych do analizy zgodnej z Regulacjami Europolu czytamy w oświadczeniu prasowych EIOD.

Rok później EIOD miał wysłać do Europolu pismo z reprymendą w sprawie niestosowania się do aktualnych regulacji i narażania obywateli UE na ryzyko omyłkowego powiązania z działalnością przestępczą, które odniosło tylko częściowy skutek.

W związku z tym Europejski Inspektor Ochrony Danych postanowił zastosować większy przymus, dając Europolowi rok na analizę swoich baz danych i ustalenie, które dane można zatrzymać zgodnie z obowiązującym prawem, a także usunięcie pozostałych - jeśli chodzi o świeżo pozyskane dane niemożliwe do połączenia ze sprawami kryminalnymi, na ich usunięcie ma 6 miesięcy.



Nie wiemy dokładnie, jakiego typu danych Europol chce się trzymać, ale wiemy, że ich ogromne bazy danych składają się przynajmniej częściowo z danych osób, których Europol nie jest w stanie skategoryzować jako podejrzanych, potencjalnych przyszłych przestępców, kontakty i współpracownicy, ofiary, świadkowie i informatorzy komentuje zajmujący się tematem Michael Veale z Wydziału Prawa University College London.

Zdaniem cytowanego profesora zakres kategorii osób, których dane można zgodnie z prawem zbierać i przechowywać jest ogromny, więc przechowywanie danych osób niedających się do nich przypisać, budzi wątpliwości z zakresu nieuzasadnionej inwigilacji bazującej na stereotypach w stylu "niebezpieczny".



I choć wiele osób z pewnością się z tym zgodzi i będzie zadowolonych z decyzji inspektora, to z pewnością sprowokuje ona również debatę na temat tego, gdzie UE powinna postawić linię między prywatnością a bezpieczeństwem, bo organy ścigania potrzebują przecież narzędzi i środków do zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa.