Groźna luka w systemach logowania zagraża użytkownikom na całym świecie

Apache Logging Project (Apache Log4j) to biblioteka służąca do zapisywania dzienników zdarzeń, wykorzystywana przez miliony aplikacji Java na zasadach open-source. Za pomocą wspomnianej luki może zostać wykorzystany każdy produkt korzystający z dziurawej wersji tej biblioteki (wersja 2.0-beta9 to 2.14.1).

Biblioteka Log4j zawiera mechanizm pozwalający na wyszukiwanie żądań przy użyciu specjalnej składni. Konstruując własny prefiks dla takiego żądania, atakujący mogą przesłać do swojego serwera określone informacje, co z kolei może prowadzić do zdalnego uruchomienia niebezpiecznego kodu lub wycieku informacji poufnych.

Badacze z m.in. firmy Kaspersky Lab poinformowali, że obserwują wzmożone skanowanie sieci w poszukiwaniu urządzeń z omawianą podatnością. Większość zarejestrowanych ataków ma na celu uruchomienie w systemach ofiar szkodliwych koparek kryptowalut, które kradną zasoby urządzeń i umożliwiają cyberprzestępcom zarabianie pieniędzy.

Nowa luka jest niezwykle niebezpieczna nie tylko ze względu na to, że atakujący mogą przejąć całkowitą kontrolę nad systemem, ale także dlatego, że jej wykorzystanie jest bardzo proste. Z użyciem tej podatności ataku może dokonać nawet niezaawansowany cyberprzestępca, a z badań wynika, że potencjalni atakujący już szukają odpowiedniego szkodliwego oprogramowania. Jewgienij Łopatin, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa w firmie Kaspersky.