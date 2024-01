Jak zastrzec PESEL? Każdy Polak robi to teraz w mObywatelu

Po co jest numer PESEL?

Numer PESEL to jedenastocyfrowy symbol numeryczny, który pozwala na łatwą identyfikację osoby, która go posiada. Zawiera ona datę urodzenia, numer porządkowy, oznaczenie płci oraz liczbę kontrolną. Posiadanie tego numeru identyfikacyjnego jest potrzebne, by otrzymać polski dowód osobisty lub paszport. Także niektóre urzędy oraz instytucje wymagają podania numeru PESEL, aby można było skorzystać z danych usług.

Oszustom cudzy numer PESEL jest natomiast potrzebny po to, aby mogli wykorzystać go na przykład do założenia fikcyjnej firmy, podszywania się w sieci i wyłudzania w ten sposób pieniędzy, albo nawet zaciągnięcia pożyczki. Można się jednak przed tym chronić. Polacy mogą w tym celu skorzystać z długo zapowiadanej przez rząd opcji w aplikacji mObywatel. Zastrzeganie numeru PESEL to dodatkowa ochrona przed oszustami, którzy mogą dokonywać prób podszywania się pod właściciela danej kombinacji.

Skradziony numer PESEL - co zrobić?

Zgubienie lub kradzież dowodu osobistego, innych dokumentów, na których jest widoczny PESEL, oraz wyciek danych w sieci, mogą prowadzić do tego, że informacje wrażliwe na temat poszkodowanego zostaną wykorzystane w niewłaściwy sposób.

Przejęcie numeru PESEL danej osoby przez osoby nieupoważnione może prowadzić do kradzieży tożsamości i finansów. Warto natychmiast reagować, jeśli dojdzie do sytuacji, w której mamy świadomość, że nasz numer identyfikacyjny mógł wpaść w niepowołane ręce. "Jeśli masz podejrzenia, że twój numer PESEL został skradziony, jak najszybciej zgłoś to odpowiednim organom ścigania i podejmij stosowne kroki w celu ochrony swojej tożsamości. Wyłudzenie danych osobowych to poważna sprawa, dlatego z działaniem zdecydowanie nie należy czekać", podaje serwis Chroń PESEL.

Aby uchronić się przed działaniem przestępców, można od razu skorzystać z nowości w aplikacji mObywatel i zastrzec PESEL za pośrednictwem smartfonu.

Zwiększenie bezpieczeństwa

Dbałość o bezpieczeństwo danych wrażliwych jest bardzo ważna. Choć oczywiście nie zawsze utrata danych umożliwiających przestępcom działanie zależy od nas, to jednak warto robić wszystko, aby utrudnić im dostęp do informacji wrażliwych. O czym warto pamiętać?

nie udostępniaj swojego numeru PESEL osobom nieznajomym,

bądź ostrożny podczas podawania swojego numeru PESEL w internecie,

nie klikaj linków z nieznanych źródeł, by uniknąć instalacji złośliwego oprogramowania, które może wykradać dane,

regularnie sprawdzaj swoją historię kredytową, aby wykryć ewentualne nieautoryzowane transakcje.

Ponadto dochodzi właśnie opcja zastrzegania numeru PESEL w aplikacji.



Jak zastrzec PESEL w aplikacji mObywatel?

Aby zastrzec swój numer PESEL za pomocą aplikacji mObywatel, trzeba ją zainstalować i zweryfikować profil. Następnie należy skorzystać z odpowiedniej zakładki umieszczonej na pulpicie w sekcji "Usługi". Trzeba wybrać ikonę z napisem "Zastrzeż PESEL", co przeniesie do następnego ekranu. Działanie w tym miejscu jest bardzo proste - wystarczy użyć suwaka z napisem "Zastrzeż PESEL". Po przesunięciu suwaka wyskoczy monit z prośbą o potwierdzenie wyboru. Gotowe, PESEL zastrzeżony. Funkcja ta jest darmowa i w każdej chwili można ją cofnąć - również bezpłatnie.

"W ramach usługi możesz szybko i prosto zastrzec swój PESEL w aplikacji, aby zabezpieczyć się przed skutkami kradzieży tożsamości, takimi jak wzięcie kredytu na Twoje dane. W razie potrzeby możesz sprawnie cofnąć zastrzeżenie, a następnie zastrzec swój numer PESEL ponownie. Instytucje, które udzielają kredytów lub pożyczek zweryfikują tę informację w rejestrze i mogą uzależnić od niej udzielenie kredytu", czytamy wyjaśnienie na gov.pl.

W tej samej zakładce tuż pod suwakiem do zastrzegania numeru identyfikacyjnego, można przejrzeć historię weryfikacji. Po kliknięciu "Kto sprawdzał Twój PESEL" wyświetlą się informacje o tym, kto i kiedy sprawdzał numer identyfikacyjny oraz jakie zmiany w kwestii zastrzegania go zostały poczynione.

Zdjęcie Aplikacja mObywatel na smartfony ułatwia użytkownikom dbanie o swoje bezpieczeństwo poprzez możliwość zastrzeżenia numeru PESEL / gov.pl / domena publiczna

PESEL można zastrzec także poprzez portal gov.pl oraz w urzędzie gminy. Od 1 czerwca 2024 roku wejdzie natomiast nowy obowiązek obejmujący wszystkie instytucje finansowe, zgodnie z którym będą one musiały każdorazowo sprawdzać rejestr PESEL przed udzieleniem pożyczki czy podpisaniem aktu notarialnego sprzedaży.