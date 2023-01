Decyzja o wprowadzeniu nowych sankcji przez Japonię zapadła po przeprowadzeniu przez Rosję serii ataków, w których zginęło 11 obywateli Ukrainy. Miało to miejsce po tym, jak USA i Niemcy zobowiązały się do dostarczenia nowych czołgów Kijowowi.

Japońskie Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu poinformowało: "W świetle sytuacji wokół Ukrainy i aby przyczynić się do międzynarodowych wysiłków na rzecz zapewnienia pokoju, Japonia wprowadzi zakazy eksportu zgodnie z innymi dużymi krajami".

Od 3 lutego Japonia zabroni eksportu towarów, które mogłyby być wykorzystane do zwiększenia rosyjskich zdolności wojskowych. Zakazem ma zostać objętych aż 49 organizacji w Rosji. Według ustaleń, Tokio nie będzie wysyłać m.in. sprzętu do poszukiwania gazu, armatek wodnych, sprzętu półprzewodnikowego, sprzętu do kontroli rentgenowskiej, materiałów wybuchowych, robotów i szczepionek.

Reklama

Ponadto zostaną także zamrożone aktywa trzech podmiotów, w tym producenta rakiet ziemia-powietrze MMZ Avangard, czy firmy lotniczej JSC Irkut Corp., oraz aktywa 22 osób w Rosji, w tym wiceministra obrony Michaiła Mizincewa, ministra sprawiedliwości Konstantina Czujczenki i 14 promoskiewskich osób powiązanych z "aneksją" południowo-wschodniej części Ukrainy.

Jak zaznacza agencja Kyodo, rząd Fumio Kishidy obecnie stara się wywrzeć większą presję na Moskwę. Japonia przewodniczy grupie G7, w skład której wchodzi siedem państw z największymi na świecie gospodarkami.

Japońskie sankcje na Rosję

Od początku wojny, Tokio systematycznie nakłada nowe sankcje na Rosję. Japoński bank centralny 28 lutego 2022 roku wprowadził sankcje względem rosyjskiego banku centralnego i nałożył zakazy na białoruskie organizacje i osoby prywatne (w tym na prezydenta Aleksandra Łukaszenkę) z powodu "ewidentnego zaangażowania Białorusi w inwazję".

W marcu zakazem eksportu zostało objętych 266 produktów takich jak półprzewodniki, nowoczesne materiały, sprzęt komunikacyjny, programy projektowe dla maszyn do produkcji chipów, sprzętu do rafinacji ropy naftowej i powiązanych technologii. Ponadto sankcje objęły 26 różnego rodzaju technologii i opracowań.

W maju 2022 roku Japonia zakazała sprzedaży Rosji towarów high-tech, w tym komputerów kwantowych, drukarek 3D, czy mikroskopów elektronowych, sprzętu do produkcji organicznych diod elektroluminescencyjnych, sprzętu do produkcji obwodów mikroelektromechanicznych, urządzeń sterujących, sprzętu do produkcji wysokowydajnych ogniw słonecznych, pomp próżniowych oraz urządzeń chłodniczych.

W ramach sankcji Tokio zamrażało aktywa rosyjskich organizacji i osób prywatnych, w tym aktywa największego rosyjskiego baku (Sbierbanku). Ponadto zakazano japońskim osobom fizycznym i prawnym na tworzenie nowych inwestycji w Rosji. W sumie na liście sankcyjnej są setki obywateli Rosji, Białorusi i osób prorosyjskich oraz ponad 200 firm.