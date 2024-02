Każdy będzie mógł wybudować schron przy domu. Bez pozwolenia

Chociaż za naszą wschodnią granicą od dwóch lat toczy się wojna, a nasze budynki nie są tak dobrze przygotowane do ochrony przed ewentualnymi atakami jak ukraińskie, budowa przydomowego schronu oraz ukrycia doraźnego wymaga pozwolenia. Wygląda jednak na to, że już niebawem się to zmieni, a wymienione konstrukcje wraz z instalacjami i przyłączami niezbędnymi do ich użytkowania zostaną zwolnione z tego obowiązku. Wszystko po to, by podnieść indywidualny poziom bezpieczeństwa obywateli.

Jak możemy przeczytać w projekcie, którego głównym celem są uproszczenie, przyspieszenie i cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego, m.in. przez zmniejszenie obciążeń zarówno w stosunku do inwestorów, jak i organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, proponuje się rozszerzenie katalogu inwestycji niewymagających decyzji o pozwoleniu na budowę, a wymagających jedynie dokonania zgłoszenia oraz katalogu inwestycji niewymagających ani decyzji o pozwoleniu na budowę, ani zgłoszenia.



Budowa schronu łatwa jak nigdy

Do tej pierwszej kategorii trafia m.in. budowa budowli ochronnych, w szczególności schronów i ukryć doraźnych, wolnostojących lub stanowiących część budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej. Co takiego ustawa rozumie przez schrony przydomowe i ukrycia doraźne?



Pomieszczenia lub zespół pomieszczeń przeznaczonych do ochrony osób, urządzeń, zapasów lub innych dóbr materialnych przed skutkami działań zbrojnych, ekstremalnych zjawisk pogodowych, katastrof ekologicznych, przemysłowych lub innych zagrożeń, znajdujących się całkowicie poniżej poziomu otaczającego terenu.

Nie więcej niż 35 m2

Do ustawy dodana ma zostać też szczegółowa definicja obu konstrukcji, i tak przez przydomowy schron należy rozumieć wolnostojącą budowlę ochronną o konstrukcji zamkniętej i hermetycznej, wyposażoną w urządzenia filtrowentylacyjne, przeznaczoną do ochrony użytkowników budynku mieszkalnego jednorodzinnego, znajdującą się pod ziemią lub częściowo zagłębioną w gruncie. Przydomowe ukrycie spełnia te same funkcje, ale charakteryzuje się konstrukcją niehermetyczną.

Aby uniknąć konieczności pozwolenia na budowę, powierzchnia budowli ochronnej (rzutu poziomego w stanie wykończonym) nie może przekraczać 35 metrów kwadratowych. Wymagane będzie jedynie zgłoszenie z dokumentacją techniczną, potwierdzającą bezpieczeństwo konstrukcji, za przygotowanie której odpowiadać ma projektant posiadający odpowiednie uprawnienia.