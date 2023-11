Uruchomienie pliku z załącznika rozsyłanego przez hakerów spowoduje zainstalowanie na komputerze złośliwego oprogramowania o nazwie Remcos. Jest to zaawansowany trojan zdalnego dostępu (RAT), który może być wykorzystywany do uzyskania pełnej kontroli i monitorowania dowolnego komputera z systemem Windows (od wersji XP i nowszych). Zagrożenie jest więc poważne, bo cyberprzestępcy będą mogli wtedy wykradać wasze dane.

Wiemy, że Remcos jest w stanie wysyłać sporo informacji o zainfekowanym komputerze na zewnętrzne serwery. Są to m.in. typ i wersja zainstalowanego systemu operacyjnego, szczegóły o sprzęcie, informacje o profilach użytkownikach czy dane dotyczące procesora.

Przed oszustami można się bronić

Pamiętajcie, że waszą pierwszą linią obrony przed oszustami i cyberprzestępcami jest zdrowy rozsądek. Otrzymane wiadomości e-mail zawsze warto zweryfikować pod kątem treści oraz nadawcy. To często już tutaj pojawiają się podejrzane informacje, które mogą zasugerować, że macie do czynienia z oszustwem. Tego typu informacje warto także sprawdzić, na przykład dzwoniąc na infolinię operatora, gdzie z pewnością można uzyskać wszystkie szczegóły związane z płatnościami za telefon lub internet. Warto też zabezpieczyć własne urządzenie i można to zrobić na wiele sposobów.