Kolejne rosyjskie działania względem Krymu. Udrożnili Kanał Północnokrymski

Wiktor Piech Bezpieczeństwo

Rosja zbliża się do swojego celu. Właśnie odrestaurowała spory fragment Kanału Północnokrymskiego. Jest to kolejny krok do stałej kontroli nad regionem. Dlaczego kanał prowadzący wodę na Krym jest tak ważny?

Zdjęcie Rosja udrożniła kolejny fragment Kanału Północnokrymskiego, który doprowadza wodę pitną na Półwysep Krymski / 123RF/PICSEL