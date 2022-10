Kupon do 2000 zł na zakupy w SMS-ie? To nie Żabka, to oszuści

Po intensywnej fali oszustw wykorzystujących wizerunki banków, przestępcy postanowili rozszerzyć swoje metody działania. W nowej kampanii phishingowej wykorzystującej SMS-y pierwsze skrzypce grają fałszywa Żabka oraz 2000 złotych do odebrania. To oczywiście oszustwo - wszystko po to, by przekazać przestępcom swoje dane logowania do banków.

Zdjęcie Dostałeś SMS-a od Żabki z obietnicą wygrania kuponu? Lepiej go zignoruj / Lukasz Gdak/East News / East News