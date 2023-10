Warto zwrócić uwagę na różnice, jakie są widoczne między faktycznym wezwaniem, a fałszywym mandatem. Ten drugi nijak ma się do rzeczywistych pokwitowań czy wezwań wystawianych przez warszawskie służby.

Sam wygląd to jednak nie jedyny dowód na do, że mamy do czynienia z fałszerstwem i próbą oszustwa. Dochodzi do tego również niska jakość przygotowanego materiału, a także szereg błędów stylistycznych i brak polskich znaków na "mandacie", który ze strażą miejską nie ma nic wspólnego.

W razie wątpliwości trzeba pytać

Warszawska straż miejska informuje, że w przypadku otrzymania takiego mandatu należy poinformować o tym służby, ale w żadnym wypadku nie należy opłacać ustanowionej kary. To prosty sposób na utratę pieniędzy.

W razie wątpliwości, zawsze warto dowiedzieć się u źródła, czy czeka nas opłacenie jakiejkolwiek formy kary.

