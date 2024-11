Threat Fabric to firma zajmująca się badaniem i wykrywaniem zagrożeń cyfrowych m.in. na popularnych systemach operacyjnych i elektronice konsumenckiej. Charakterystyką działalności jest alarmowanie o nowych sposobach oszustw i przestępstw dokonywanych w przestrzeni cyfrowej. A tak się składa, że cyberoszuści nie próżnują , czego dowodem jest nowe malware, które pojawiło się na Androidzie .

Jak donosi Threat Fabric, za pomocą niektórych nie do końca autoryzowanych aplikacji rozprowadzane jest malware, które w dużym skrócie otwiera przestępcą furtkę do dostępu do naszych metod płatności z wykorzystaniem NFC. Malware nazywa się Ghost Tap i może sprawić, że nim się zorientujemy, z naszej karty płatniczej znikną wszystkie pieniądze.