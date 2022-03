Stacje metra stały się schronami, w których można się ukryć przed ciągłym bombardowaniem ukraińskich miast ze strony wojsk rosyjskich. Każdego dnia słychać wybuchy bomb, strzały i odgłosy zawalających się budynków.

Na polskich dworcach również są zorganizowane podobne strefy, gdzie wolontariusze próbują wywołać uśmiech na twarzach ukraińskich dzieci. Także na wielu grupach i zbiórkach internetowych związanych z pomocą dla Ukrainy, widnieją apele o dostarczenie zabawek i słodyczy dla dzieci.

Amelka, 7-letnia Ukrainka będąc od sześciu dni w bunkrze zaśpiewała "Mam tę moc" z bajki Disneya, aby pokrzepić serca uciekających przed wojną.

Reklama

Ucieczka z ukraińskich miast jest bardzo trudna ze względu na blokadę dróg wyjazdowych przez rosyjskie wojska. Korytarze ewakuacyjne są niestety wciąż niepewną drogą ucieczki, gdyż Rosjanie nadal łamią zobowiązania i utrudniają ewakuację. Mimo to, do tej pory udało się ewakuować 150 tysięcy ludzi.

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę do Polski przybyło ponad 1,6 miliona osób. Są to głównie kobiety i dzieci.

"Liczba uciekających dzieci jest oszałamiająca, co wskazuje na to, jak rozpaczliwa stała się sytuacja dzieci i rodzin na Ukrainie. Dzieci zostawiają za sobą wszystko, co wiedzą, w poszukiwaniu bezpieczeństwa. To łamie serce" - zauważył Afshan Khan, Dyrektor Regionalny UNICEF na Europę i Azję Środkową.



UNICEF dostarcza środki medyczne do 22 szpitali w pięciu dotkniętych konfliktem obszarach Ukrainy, z których skorzysta 20 000 dzieci i matek.

Na granicy polsko-ukraińskiej rozdawana żywność i środki higieny oraz leki. Udzielana jest także pomoc medyczna. Pobyt ukraińskich uchodźców w naszym kraju będzie legalny przez 18 miesięcy z możliwością przedłużenia.