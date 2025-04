Nowe przepisy w Czechach. Mieszane emocje wokół zakazów dla bezdomnych

W odniesieniu do skarg obywateli dotyczących agresywnego i wulgarnego zachowywania się osób bezdomnych, władze Bogumina podjęły odpowiednie kroki, chociaż, jak same zauważają, rozporządzenie to nie rozwiąże problemów bezdomności. Swą decyzję argumentują większymi możliwościami interwencji policji w przypadku problemowych sytuacji.