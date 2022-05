Sytuacja ta wywołała wściekłość u pasażerów, którzy zmuszeni byli czekać na samoloty nawet 5 godzin. Część z nich czas ten spędziła w samolotach na lotnisku. Krytykowano również jakikolwiek brak komunikacji ze strony przewoźnika.

Linie lotnicze poinformowały w czwartek, że wszystkie operacje lotnicze zostały przywrócone, nie wspomniały jednak o śledztwie w sprawie tego incydentu. Na Twiterze skomentowały, że systemy SpiceJet padły ofiarą ataku ransomware, który wpłynął na realizację operacji lotniczych. Firma powiedziała, że sytuacja w większości przypadków została opanowana, jednak pojawiły się małe problemy, które spowodowały opóźnienia, czy anulowanie niektórych lotów.

Jeden z pasażerów, który ucierpiał na skutek tej sytuacji powiedział, że jedyny komunikat jaki otrzymał to, że serwery padły i są problemy z robotą papierkową z paliwem.

Nawet największe linie lotnicze na świecie padają ofiarą hakerów. Systemy komputerowe British Airways zostały złamane i wyciekły informacje o klientach. W ostatnim czasie wzrosła liczba ataków w sektorze lotniczym o 530 proc. Większość z nich to ataki motywowane względami finansowymi. Co trzeci atak kończy się utratą poufnych danych. Dlatego też europejska agencja Eurocontrol wzywa branże do przygotowania systemów na nadchodzące cyberzagrożenia.

Liczba ataków ransomware wymierzonych nie tylko w sektor lotniczy stale rośnie i przynosi coraz więcej pieniędzy cyberprzestępcom. Dwa największe w historii ataki, takie jak NotPetya i WannaCry, objęły swoim zasięgiem cały świat i doprowadziły do wielomiliardowych strat.

Stany Zjednoczone ostatnio zaoferowały 10 milionów dolarów nagrody za pomoc w wyśledzeniu liderów grupy przestępczej DarkSide, która obwiniana jest przez Waszyngton za sparaliżowanie jednego z największych rurociągów.