Oszustwo na kod QR, który prowadzi do fałszywych stron. Poczta ostrzega

Poczta Polska ostrzega przed nową kampanią phishingową oszustów. Ci wysyłają kody QR, jakie przychodzą do nas na skrzynki mailowe. Tego typu kod ma służyć do finalizowania transakcji, np. podczas kupowania nowego smartfona od sprzedającego z sieci — link prowadzi jednak do fałszywej strony, która imituje sklep Poczty Polskiej, w jakim normalnie można kupić przedmioty przydatne do wysłania korespondencji listownej, czyli koperty, wypełniacze do przesyłek czy kartony.

Reklama

Jeżeli chcielibyśmy zapłacić za produkty, musielibyśmy rzecz jasna podać swoje dane i dane karty płatniczej. Te informacje służą cyberprzestępcom do dokonania kradzieży zarówno naszych danych wrażliwych, jak i pieniędzy, a "kupiony" towar nigdy do nas nie trafia.

Jak podaje Poczta Polska, jeżeli otrzymamy podejrzaną wiadomość, możemy poinformować firmę o zdarzeniu, kontaktując się poprzez mail: incydent@poczta-polska.pl.

Oszustwo na kod QR to nie nowość

O tego typu zagrożeniu już w grudniu informował zespół CERT Polska. Wtedy jednak cyberprzestępcy poszukiwali swoich ofiar na komunikatorach i serwisach społecznościowych. Następnie nakłaniali do instalowania aplikacji, by potem przesłać kod QR, rzekomo potrzebny do sparowania urządzenia z apką. W ten sposób oszuści uzyskiwali dostęp do wiadomości i listy kontaktów ofiary.

Inne instytucje również są na celowniku