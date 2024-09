Powódź i stan klęski żywiołowej. Czy wiesz co to oznacza?

Stan klęski żywiołowej to jeden ze stanów nadzwyczajnych, który ma na celu ograniczenie i zmniejszenie skutków występujących zagrożeń. Kto wprowadza taki stan i co to oznacza dla obywateli? W obliczu występujących powodzi w Polsce pora zapoznać się z jego znaczeniem.

Zdjęcie Kto wprowadza stan klęski żywiołowej? / NewsLubuski/East News / East News