Zabytkowe amfibie PTS mają uratować ludzi przed powodzią

PTS-M to opracowany w ZSRR gąsienicowy transporter pływający, który wszedł do służby w 1965 roku. Obok dwuosobowej załogi może pomieścić ponad 50 osób. Od lat 70. jest podstawowym wozem oddziałów sapersko-inżynieryjnych polskiej armii, służącym do transportu żołnierzy i sprzętu przez akweny.

Parametry taktyczno-techniczne wozów PTS-M:

Długość: 11,43 m

Szerokość: 3,3 m

Wysokość: 2,65 m

Masa całkowita: 27700 kg

Maksymalna masa ładunku: 5000 kg (na lądzie), 10000 kg (po wodzie)

Napęd: silnik diesla ChTZ V-54P o mocy 350 KM

Prędkość maksymalna: 42 km/h (na lądzie),11 km/h (po wodzie)

Wozy PTS-M miały być wycofane przed 1997

Obecnie Wojsko Polskie ma posiadać 282 aktywnych wozów PTS-M, z których 21 jest zmodernizowanych do wersji ratowniczych. W 2021 roku portal Defence24 podawał, że najstarsze z aktywnych amfibii PTS-M mogą mieć aż 30-40 lat. Od lat mówi się o potrzebie ich modernizacji. Niestety właśnie tylko się mówi.

Co ciekawe pierwsze plany wycofania wozów PTS-M ze służby miały mieć miejsce w latach 90. Niemniej proces ten zastopowała powódź 1997 roku. Podczas niej wielu ludzi ratowały właśnie te pojazdy, zapewniając bezpieczną przeprawę i transport oddziałów pomagających w walce z żywiołem.



Zdjęcie Wóz PTS-M podczas powodzi tysiąclecia / Twitter

Jeżeli teraz dojdzie do dużych zalań i powodzi, wozy PTS-M będą miały za zadanie ratować ludzi tak jak prawie 30 lat temu. Niemniej od powodzi stulecia wozy te nie odmłodniały i obecnie stanowią bardzo wysłużone maszyny. Nie jest powiedziane więc, że duża część z nich będzie w pełni sprawna.

Być może w najbliższym czasie, choćby po ulewach, przypomni się sprawa programu Jodła-GTI (Gąsienicowy Transporter Inżynieryjny). Zakłada opracowanie następcy wozów PTS, opartych o nowsze rozwiązania, dające polskim siłom zbrojnych nową platformę gąsienicowego transportera opancerzonego. Według informacji z 2021 roku część komponentów w nowej maszynie mogłaby zostać wykorzystana z doświadczeń pracy nad nowym pływającym wozem BWP Borsuk.