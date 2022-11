Na kanale Avia.pro - wiadomości wojskowe, wydarzenia na Telegramie ukazały się trzy filmy, które mają przedstawiać rakiety oraz moment uderzenia w polskie terytorium. Dwa z nich zostały nagrane przez miejscowych.

Nagrania z momentu uderzenia

- Mieszkańcom z Lubelszczyzny w Polsce udało się uchwycić momenty dwóch uderzeń rakietowych na terytorium Polski. [...] Na prezentowanym materiale wideo można zobaczyć pierwsze chwile po uderzeniu rakiety w terytorium Polski. W tej chwili ich przynależność jest ustalana przez lokalnych ekspertów, gdyż widać, że eksplozja była dość silna - komentuje Avia.pro.

Na trzecim nagraniu podobno zarejestrowane zostały rakiety lecące w kierunku Polski. Jednak w tym przypadku niebo widocznie różni się w stosunku do dwóch pierwszych nagrań. Choć tu trzeba pamiętać, że sytuacja wydarzyła się o 15:40, więc obiektyw mógł być skierowany na wschód. Nagrania zostały zebrane przez portal Bulgarian Military i udostępnione w serwisie YouTube.

Wideo youtube

Dotychczasowe ustalenia

Wstępne ustalenia wskazują, że na terytorium Polski mogła spaść ukraińska rakieta wystrzelona w stronę rosyjskiej rakiety - jak podaje agencja AP za anonimowymi źródłami we władzach Stanów Zjednoczonych.

W nocnym oświadczeniu do mediów prezydent Andrzej Duda przekazał: - nie mamy w tej chwili żadnych jednoznacznych dowodów na to, kto wystrzelił rakietę, prowadzone są czynności śledcze. Prezydent Joe Biden oświadczył po spotkaniu z przywódcami państw zachodnich na Bali w Indonezji: - to mało prawdopodobne, że rakieta, która spadła na Polskę, została wystrzelona z Rosji.

We wtorek wojska rosyjskie wystrzeliły w stronę Ukrainy około 100 rakiet. Niektóre uderzyły w zachodnią część Ukrainy.

