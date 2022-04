Rosja chce wciągnąć w wojnę kolejny region. Zorganizowała prowokacje w Mołdawii

Wiktor Piech Bezpieczeństwo

W mołdawskim Naddniestrzu od paru dni sytuacja geopolityczna jest bardzo napięta. Wczoraj i dzisiaj doszło do „ataków terrorystycznych” na budynek Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego, jednostkę wojskową we wsi Parkany i wieżę radiowo-telewizyjną. Ukraiński wywiad donosi, że są to rosyjskie prowokacje, które mają wciągnąć ten region w trwającą wojnę.

Zdjęcie Czy dojdzie do kolejnych rosyjskich prowokacji w tym regionie? / Google Maps /Zrzut ekranu / domena publiczna