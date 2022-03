Rosjanie zniszczyli laboratorium mierzące promieniowanie w Czarnobylu

Filip Mielczarek Bezpieczeństwo

Rosyjska armia zniszczyła obiekt, który zajmował się monitoringiem poziomu promieniowania w elektrowni w Czarnobylu i całej Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia. Co planują Rosjanie? Czy szykują się do doprowadzenia do katastrofy jądrowej?

Rosjanie zniszczyli laboratorium w Czarnobylu 123RF/PICSEL