Samolot prezydenta Polski. Czym lata Andrzej Duda?

Boeing 737-800. Nowy samolot prezydenta Polski

W 2021 roku do pojazdów transportujących polskich VIPów dołączyły dwa samoloty. Mowa tu o Romanie Dmowskim i bliźniaczym Ignacym Janie Paderewskim. Rzeczywiste nazwy samolotów to tak naprawdę Boeing 737-800BBJ.

Najnowsze nabytki różnią się tym od dotychczasowej floty prezydenta, że są w stanie dolecieć do Stanów Zjednoczonych bez konieczności robienia postojów. Dzięki dodatkowym zbiornikom paliwa mogą one przelecieć nawet do 11 tysięcy kilometrów bez konieczności tankowania.

Oprócz tego są zaopatrzone w silniki umożliwiające osiągnięcie prędkości nawet do 900 kilometrów na godzinę. Dodatkowo w wyposażeniu Dmowskiego i Paderewskiego jest system identyfikacyjny IFF (Friend or Foe) i GPS uniemożliwiający blokadę sygnału z satelity.

Samolot prezydencki jest w stanie pomieścić nawet 66 pasażerów w klasie VIP, oraz wiele więcej w innych sektorach. Na pokładzie znajduje się gabinet lekarski.

Flota samolotów prezydenta

Wcześniej wspomniany Dmowski i Paderewski dołączyły do floty prezydenckiej, do której należy również pozyskany w 2017 roku Boeing 737-800, którego patronem został wybrany w konkursie Ministerstwa Obrony Narodowej - Józef Piłsudski. Był to pierwszy samolot z serii Boeing 737, który trafił na usługi polskich przywódców.

Zdjęcie Gulfstream G550. Jeden z samolotów prezydenta Polski. / Jan Graczynski/East News / East News

Samoloty prezydenta Dudy to nie tylko Boeingi. Oprócz Dmowskiego, Paderewskiego i Piłsudskiego, polskie VIPy mają też na stanie Pułaskiego i Poniatowskiego.

Dwóch polskich bohaterów narodowych stało się patronami samolotów Gulfstream G550. Są to mniejsze od Boeingów maszyny, które są w stanie pomieścić na swoim pokładzie do 16 osób i mają długość 30 metrów. Zostały one zakupione w 2017 roku.

Właśnie takim Gulfstreamem G550 w 2020 roku prezydent Duda wybrał się do Stanów Zjednoczonych na spotkanie z Donaldem Trumpem.

Jakimi samolotami prezydent Polski latał wcześniej?

Jak można wyłapać z podanych informacji, zarówno samoloty Gulfstream G550, jak i Beoing 737-800 zostały oddane do użytku głowie państwa dopiero w 2017 roku. Czym prezydent Duda latał wcześniej?

Poprzednim rządowym samolotem był Tupolew 154M. Polska posiadała dwa egzemplarze, które pracowały bez wytchnienia, lecz katastrofa w Smoleńsku sprawiła, że zrezygnowano z używania tych modeli. Wtedy do transportu najważniejszych osób w państwie zostało zaangażowane przedsiębiorstwo lotnicze LOT i pełniło tę funkcję do 2017 roku.

Awaryjne lądowanie samolotu prezydenta Andrzeja Dudy

Dzisiaj Andrzej Duda miał wykorzystać jeden ze swoich samolotów, by spotkać się z Joe Bidenem w Rzeszowie.

Nie wszystko poszło zgodnie z planem, gdyż samolot prezydencki został zmuszony do awaryjnego lądowania zaraz po starcie. W związku z tym Andrzej Duda nie zdążył dotrzeć na miejsce, by powitać prezydenta Stanów Zjednoczonych. Według oficjalnych informacji, przyczyną awaryjnego lądowania miały być problemy techniczne.