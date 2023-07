Po posiedzeniu Państwowej Rady Obrony minister obrony narodowej Litwy Arvydas Anušauskas ujawnił, że w "najbliższym czasie" Wilno podpisze z niemieckimi producentami list intencyjny dotyczący zakupu czołgów Leopard 2. W marcu tego roku pojawiły się informacje, że Litwa zamierza kupić 54 czołgi podstawowe.

Jak podaje Mil.in.ua minister Anušauskas po pytaniu dotyczącym wyboru akurat niemieckich czołgów, odpowiedział jedynie, że "porady wojskowe poprzedzają decyzję polityczną".

Kęstutis Budrys powiedział dla radia Žinių radijas: - To będzie jeden z największych zakupów nie tylko dla Litewskich Sił Zbrojnych, ale dla Litwy w ogóle. Mówimy o 2 mld EUR, wliczając w to nie tylko koszt czołgów, ale także amunicji, logistyki, zaopatrzenia. To duże zamówienie -.

