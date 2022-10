SMS z numeru 725708578? To nowe oszustwo na paczkę

Oszustwo "na PGE" to jedno z popularniejszych, z którymi spotykamy się na co dzień. Fala SMS-ów, które są rozsyłane do Polaków, zdaje się nie zwalniać. Zdarzają się dni, w których podobną wiadomość można otrzymać kilkukrotnie, z kilku numerów telefonów.





Oszustwo na paczkę nie jest nowym pomysłem cyberprzestępców. Takie wiadomości Polacy regularnie dostają na swoje smartfony. Wcześniej dostawaliśmy SMS-y o treści informującej o wstrzymaniu paczki z tytułu niedopłaty, często wynoszącej dokładnie 4,27 zł, wraz z linkiem jasno sugerującym, że sprawą zajmuje się InPost. Po kliknięciu byliśmy przekierowani do fałszywej strony, na której mogliśmy "dokonać płatności".

Masz niezapłaconą paczkę. To nowe oszustwo

Zdjęcie Taka wiadomość to zwykłe oszustwo / archiwum prywatne

Tym razem jest podobnie. Wiadomości SMS o paczkach przychodzą z różnych numerów. W moim przypadku były to 725 708 578 oraz 725 704 151.

Treść jest niemal identyczna, różni się jedynie hiperłącze, a brzmi następująco: "Masz niezapłaconą paczkę, prosimy uregulować należność".

Zdjęcie Druga z otrzymanych wiadomości / archiwum prywatne

Linki przekierowują prawdopodobnie do fałszywych serwisów, imitujących te nam już znane. Warto zauważyć, że oszuści nie przykładają się do tego, aby wyglądały one na prawdziwe, związane z jakąkolwiek firmą kurierską czy stronami umożliwiającymi dokonanie płatności.

Dostałem SMS-a z wezwaniem do uregulowania należności za paczkę. Co robić?

Jeśli dostaniesz podejrzanego SMS-a, możesz go przekazać na specjalny numer, uruchomiony przez CERT Polska. Służy on właśnie do zgłaszania incydentów związanych z cyberbezpieczeństwem. Fałszywą wiadomość przekazujemy (nie zmieniając jej treści) na numer 799 448 084.

Co bardzo istotne, to powstrzymanie się od kliknięcia w zawarte w SMS-ie hiperłącze. Najbezpieczniejszym wyjściem będzie zatem przekazanie wiadomości, a następnie usunięcie jej ze swojego urządzenia.