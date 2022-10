SMS z numeru 725708578? Zignoruj go. To oszustwo na paczkę

Mogliśmy się już spotkać z podobnymi wiadomościami, ponieważ "oszustwo na paczkę" nie jest nowym pomysłem. Wcześniej jednak dostawaliśmy SMS-y o treści informującej o wstrzymaniu paczki z tytułu niedopłaty, często wynoszącej dokładnie 4,27 złotych, wraz z linkiem jasno sugerującym, że sprawą zajmuje się InPost, przekierowującym prawdopodobnie do fałszywej strony, na której mogliśmy "dokonać płatności".

Nowe oszustwo "na paczkę"

Zdjęcie Taka wiadomość to zwykłe oszustwo / archiwum prywatne

I tym razem jest podobnie. Wiadomości SMS przychodzą z różnych numerów. W moim przypadku były to 725 708 578 oraz 725 704 151. Treść jest niemal identyczna, różni się jedynie hiperłącze, a brzmi następująco: "Masz niezapłaconą paczkę, prosimy uregulować należność".

Zdjęcie Druga z otrzymanych wiadomości / archiwum prywatne

Linki przekierowują prawdopodobnie do fałszywych serwisów, imitujących te nam już znane. Warto zauważyć, że oszuści nie przykładają się do tego, aby wyglądały one na prawdziwe, związane z jakąkolwiek firmą kurierską czy stronami umożliwiającymi dokonanie płatności.

Dostałem SMS-a z wezwaniem do uregulowania należności za paczkę, co robić?

Jeśli otrzymamy podejrzanego SMS-a, możemy go przekazać na specjalny numer, uruchomiony przez CERT Polska. Służy on właśnie do zgłaszania incydentów związanych z cyberbezpieczeństwem. Fałszywą wiadomość przekazujemy (nie zmieniając jej treści) na numer 799 448 084.

Co bardzo istotne, to powstrzymanie się od kliknięcia w zawarte w SMS-ie hiperłącze. Najbezpieczniejszym wyjściem będzie zatem przekazanie wiadomości, a następnie usunięcie jej ze swojego urządzenia.